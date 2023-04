Scudetto Napoli, per i bookmakers è fatta: esultano gli scommettitori (Di sabato 8 aprile 2023) Una vittoria sporca e forse anche immeritata, ma probabilmente decisiva: i tre punti conquistati dal Napoli a Lecce non sono importanti, ma importantissimi. Dopo la pesantissima sconfitta subita solo una settimana fa contro il Milan e prima dell’impegno di Champions League proprio contro i rossoneri, l’unico obiettivo era ritornare alla vittoria. In qualsiasi modo. Raspadori e Di Lorenzo (FOTO: SSC Napoli) Ma adesso, contando anche i pareggi di Milan e Inter, e considerando che mancano solo quattro vittorie per la conquista aritmetica del campionato, c’è chi dà ormai chiuso definitivamente il discorso Scudetto. Sisal e Goldbet premiano gli scommettitori Dopo i risultati di ieri sera, nonostante appunto per la vittoria matematica servirà aspettare ancora qualche partita, alcuni bookmakers ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 aprile 2023) Una vittoria sporca e forse anche immeritata, ma probabilmente decisiva: i tre punti conquistati dala Lecce non sono importanti, ma importantissimi. Dopo la pesantissima sconfitta subita solo una settimana fa contro il Milan e prima dell’impegno di Champions League proprio contro i rossoneri, l’unico obiettivo era ritornare alla vittoria. In qualsiasi modo. Raspadori e Di Lorenzo (FOTO: SSC) Ma adesso, contando anche i pareggi di Milan e Inter, e considerando che mancano solo quattro vittorie per la conquista aritmetica del campionato, c’è chi dà ormai chiuso definitivamente il discorso. Sisal e Goldbet premiano gliDopo i risultati di ieri sera, nonostante appunto per la vittoria matematica servirà aspettare ancora qualche partita, alcuni...

