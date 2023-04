Scudetto Napoli, cambia la data della vittoria aritmetica: la partita (Di sabato 8 aprile 2023) Iniziano ad ingigantirsi i sogni del tifo targato Napoli, con la compagine azzurra fortemente lanciata verso la conquista del suo terzo Scudetto. Con il possibile ritorno del titolo iridato in città, cresce dunque nel popolo partenopeo l’ansia in attesa della matematica conquista. SSC Napoli Fondamentale nella corsa ai numeri, la sfida odierna fra Lazio e Juventus, big match di giornata nonché incontro fra le due più vicine inseguitrici degli azzurri. Ecco dunque come cambia la classifica nonché la matematica in vista del successo aritmetico del Napoli. 4 vittorie allo Scudetto, Udinese-Napoli diventa decisiva Grazie alle reti di Milinkovic-Savic prima e di Zaccagni poi, la Lazio batte sul prato dell’Olimpico anche la Juventus di Allegri, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 8 aprile 2023) Iniziano ad ingigantirsi i sogni del tifo targato, con la compagine azzurra fortemente lanciata verso la conquista del suo terzo. Con il possibile ritorno del titolo iridato in città, cresce dunque nel popolo partenopeo l’ansia in attesamatematica conquista. SSCFondamentale nella corsa ai numeri, la sfida odierna fra Lazio e Juventus, big match di giornata nonché incontro fra le due più vicine inseguitrici degli azzurri. Ecco dunque comela classifica nonché la matematica in vista del successo aritmetico del. 4 vittorie allo, Udinese-diventa decisiva Grazie alle reti di Milinkovic-Savic prima e di Zaccagni poi, la Lazio batte sul prato dell’Olimpico anche la Juventus di Allegri, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ???? Il #Napoli ha già vinto lo #scudetto secondo i bookmakers. #Better e #Goldbet già accreditano la vincita a chi a… - DAZN_IT : Sofferenza e fatica ????? Ma il Napoli fa un altro passo verso lo scudetto ???? #LecceNapoli #SerieATIM #DAZN - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis chiede 2 milioni a Comune e Regione per organizzare la festa scudetto - oikos_ange : RT @Guidolino8: Chissà se adesso alcuni tifosi del Napoli temeranno ancora la Juventus per la lotta scudetto ???? - Ris__20 : RT @rvotebannate: Sto elaborando una teoria controversa dove se l’Inghilterra non dovesse vincere i prossimi Mondiali allora il Napoli sare… -