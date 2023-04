Scontro sull'A4, un morto e 2 feriti (Di sabato 8 aprile 2023) Padova, 8 apr. - (Adnkronos) - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina presto sull'Autostrada A4 tra i caselli di Padova Ovest ed Est in direzione Venezia. Sul luogo dell'incidente che ha visto un tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante sono intervenuti i Vigili del fuoco con l'autogrù, che hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto dal furgone tre persone, rimaste incastrate. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte di una persona. I due feriti sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari di autostrada. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Padova, 8 apr. - (Adnkronos) - Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina presto'Autostrada A4 tra i caselli di Padova Ovest ed Est in direzione Venezia. Sul luogo dell'incidente che ha visto un tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante sono intervenuti i Vigili del fuoco con l'autogrù, che hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici hanno estratto dal furgone tre persone, rimaste incastrate. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte di una persona. I duesono stati stabilizzati e trasin ospedale. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari di autostrada.

