Scienza, ologrammi in 3D più realistici grazie a una nuova tecnica per immagini virtuali (Di sabato 8 aprile 2023) Si chiama olografia dinamica assistita da scattering tridimensionale (3D-SDH), e’ una nuova tecnologia di produzione di ologrammi basata sull’aumento della densita’ dei dettagli di un’immagine, che potrebbe portare a proiezioni molto piu’ realistiche rispetto alle opzioni esistenti. Descritto sulla rivista Optica, questo risultato e’ stato raggiunto dagli scienziati dell’Universita’ di Scienza e Tecnologia della Cina e dell’Universita’ Nazionale di Singapore. Il team, guidato da Lei Gong e Chengwei Qiu, ha sviluppato una tecnica innovativa per riprodurre immagini virtuali in 3D. Questa tipologia di ologrammi, spiegano gli esperti, consentirebbe rappresentazioni realistiche che potrebbero essere implementate nelle applicazioni di realta’ virtuale attraverso schermi e ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 aprile 2023) Si chiama olografia dinamica assistita da scattering tridimensionale (3D-SDH), e’ unatecnologia di produzione dibasata sull’aumento della densita’ dei dettagli di un’immagine, che potrebbe portare a proiezioni molto piu’ realistiche rispetto alle opzioni esistenti. Descritto sulla rivista Optica, questo risultato e’ stato raggiunto dagli scienziati dell’Universita’ die Tecnologia della Cina e dell’Universita’ Nazionale di Singapore. Il team, guidato da Lei Gong e Chengwei Qiu, ha sviluppato unainnovativa per riprodurrein 3D. Questa tipologia di, spiegano gli esperti, consentirebbe rappresentazioni realistiche che potrebbero essere implementate nelle applicazioni di realta’ virtuale attraverso schermi e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Nuovi ologrammi 3D, come quelli di Star Wars - Scienza & Tecnica #ologrammi #Nuovi #3D, #quelli #come ??????? - ologrammi : @matt7gh Quando l'Ordine impediva a medici non vaccinati di lavorare, per non aver fatto un vaccino che non era fat… - ologrammi : RT @enricofromitaly: ??????????La scienza, quella vera dice: Recenti studi di Kevin McKernan, uno dei maggiori esperti di metodi di sequenziamen… - ologrammi : @unuomochefuma @massimogrossi2 @LucioMalan @szumskiriccardo E comunque, era solo un esempio. Ne vuoi qualcun altro… - ologrammi : @ladyonorato @GiovanniFrajese Parafrasando Gaber, il tutto è falso, il falso è tutto. I rappresentanti della scien… -