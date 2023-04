Scienza, la luce reagisce anche al tempo: esperimento della “doppia fenditura” (Di sabato 8 aprile 2023) La luce potrebbe rappresentare un fenomeno fisico ancora piu’ complesso rispetto a quanto precedentemente ipotizzato. A dimostrarlo uno studio, descritto sulla rivista Nature Physics, condotto dagli scienziati dell’Imperial College di Londra, che hanno eseguito il famoso esperimento della doppia fenditura, utilizzando pero’ delle contrazioni nel tempo, anziche’ nello spazio. Nel 1801, Thomas Young della Royal Institution dimostro’ che la luce puo’ agire come un’onda attraverso questo particolare esperimento, in cui tra una sorgente di luce e una lastra fotografica si dispone una barriera opaca con due fenditure parallele di specifica larghezza. Nel corso dei decenni, diversi scienziati hanno declinato questo ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 aprile 2023) Lapotrebbe rappresentare un fenomeno fisico ancora piu’ complesso rispetto a quanto precedentemente ipotizzato. A dimostrarlo uno studio, descritto sulla rivista Nature Physics, condotto dagli scienziati dell’Imperial College di Londra, che hanno eseguito il famoso, utilizzando pero’ delle contrazioni nel, anziche’ nello spazio. Nel 1801, Thomas YoungRoyal Institution dimostro’ che lapuo’ agire come un’onda attraverso questo particolare, in cui tra una sorgente die una lastra fotografica si dispone una barriera opaca con due fenditure parallele di specifica larghezza. Nel corso dei decenni, diversi scienziati hanno declinato questo ...

