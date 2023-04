Sci di fondo, Greta Laurent annuncia il suo ritiro sui social (Di sabato 8 aprile 2023) Il momento di dire basta. Greta Laurent ha deciso di chiudere la sua carriera agonistica e di dedicarsi al meglio delle sue possibilità alla famiglia. Moglie del campione nostrano, Federico Pellegrino, e diventa mamma del piccolo Alexis lo scorso dicembre, ha compreso che fosse venuto il momento di svestire i panni della fondista. Una presa di coscienza di sicuro ponderata, frutto di una riflessione attenta nel corso dell’ultima stagione. Un anno fa, nel mese di giugno, Laurent e Pellegrino avevano rivelato che sarebbero diventati genitori nel mese di dicembre, quando la valdostana era stata inserita già nella squadra nazionale, reduce da quella che era stata la miglior stagione della sua carriera. Greta, in questo senso, ha scelto una via diversa dall’attività agonistica di alto livello, per dare al piccolo Alexis ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Il momento di dire basta.ha deciso di chiudere la sua carriera agonistica e di dedicarsi al meglio delle sue possibilità alla famiglia. Moglie del campione nostrano, Federico Pellegrino, e diventa mamma del piccolo Alexis lo scorso dicembre, ha compreso che fosse venuto il momento di svestire i panni della fondista. Una presa di coscienza di sicuro ponderata, frutto di una riflessione attenta nel corso dell’ultima stagione. Un anno fa, nel mese di giugno,e Pellegrino avevano rivelato che sarebbero diventati genitori nel mese di dicembre, quando la valdostana era stata inserita già nella squadra nazionale, reduce da quella che era stata la miglior stagione della sua carriera., in questo senso, ha scelto una via diversa dall’attività agonistica di alto livello, per dare al piccolo Alexis ...

