Scherma | Mondiali Giovani Cadetti 2023 | nella spada under 17 gli azzurrini si fermano agli ottavi

(Di sabato 8 aprile 2023) Nell’ottava giornata deiin corso di svolgimento a Plovdiv non arrivano mede per l’Italia. Un sabato dedicato alle prove individuali per la17, con gliche si sono fermatidi finale sia tra gli uomini che tra le donne, anche con un po’ di sfortuna. In campo maschile Cristiano Sena è stato sconfitto all’ultima stoccata dallo spagnolo Rami Rozpide per 15-14, sfiorando l’accesso ai quarti. Nei sedicesimi si era fermato Leonardo Cortini, mentre nei trentaduesimi era stato eliminato Alessandro Simeone. La meda d’oro è stata vinta dall’ungherese Domonkos Pelle, che ha sconfitto nell’ultimo atto il rappresentante delle Isole Vergini, Kruz Schembri con il ...

Giornata che si tinge d'argento per la scherma giovanile italiana. La spedizione baby ai Campionati Mondiali Giovani e Cadetti Plovdiv 2023 vola co ...