Scappate dalla comunità, quattro 16enni individuate in Bergamasca (Di sabato 8 aprile 2023) Hanno fatto rientro in comunità tutte le ragazze che si erano allontanate dalla comunità «A Stefano Casati» di Renate. Le quattro sedicenni - tra cui una giovane della Bergamasca - avevano fatto perdere le proprie tracce lo scorso 3 aprile senza portare al seguito il cellulare e documenti di identità. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 8 aprile 2023) Hanno fatto rientro intutte le ragazze che si erano allontanate«A Stefano Casati» di Renate. Lesedicenni - tra cui una giovane della- avevano fatto perdere le proprie tracce lo scorso 3 aprile senza portare al seguito il cellulare e documenti di identità.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AmoBergamo : #Bergamo Ritrovate nella Bergamasca le minorenni scappate dalla comunità in Brianza - CarmineLucian19 : @Noiconsalvini Fedriga ha preso il 16% in meno rispetto alle Regionali, ma vi appropriate dei voti portati dalla Me… - gharbi_meriame : @Fabiola63445821 Madò che faccia!!!! Ma non si stanca di sparare cazzate????ma poi giusto le 4 pazze scappate dalla… - liviog54 : @rulajebreal Ma non era scappate all’estero ? Le manderò i nomi , ma se vuole li trova su Wikipedia, l’elenco degli… - GandiniG : @elvi_or @ADeLaurentiis Anche delle famiglie con bambini scappate dalla curva è colpa di adl? Ed io non lo amo, lo… -