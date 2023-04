Scappano a bordo di uno scooter rubato: scatta l’inseguimento per le vie di Latina (Di sabato 8 aprile 2023) Latina – Nel transitare in una via del centro cittadino, nel corso della serata di giovedì 6 aprile 2023, i poliziotti della Squadra Volante di Latina hanno notato due giovani a bordo di un motoveicolo procedere con fare sospetto, determinando gli operatori a procedere al loro controllo. Il conducente del mezzo, nonostante i ripetuti avvisi acustici e visivi, ha repentinamente aumentato la velocità, tentando di sfuggire alla pattuglia. Ne è nato un inseguimento, proseguito anche a piedi dopo che i due fuggitivi avevano abbandonato lo scooter, al termine del quale i due sono stati bloccati, non senza fatica visti i loro violenti tentativi di guadagnare la fuga. È stato accertato che il veicolo era provento di furto, rubato poco prima in un’altra strada di Latina e, inoltre, gli stessi ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 8 aprile 2023)– Nel transitare in una via del centro cittadino, nel corso della serata di giovedì 6 aprile 2023, i poliziotti della Squadra Volante dihanno notato due giovani adi un motoveicolo procedere con fare sospetto, determinando gli operatori a procedere al loro controllo. Il conducente del mezzo, nonostante i ripetuti avvisi acustici e visivi, ha repentinamente aumentato la velocità, tentando di sfuggire alla pattuglia. Ne è nato un inseguimento, proseguito anche a piedi dopo che i due fuggitivi avevano abbandonato lo, al termine del quale i due sono stati bloccati, non senza fatica visti i loro violenti tentativi di guadagnare la fuga. È stato accertato che il veicolo era provento di furto,poco prima in un’altra strada die, inoltre, gli stessi ...

