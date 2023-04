Scappa alla vista degli agenti, uomo inseguito e arrestato (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – alla vista degli agenti della polizia il conducente dell’auto ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. E’ accaduto la scorsa in via Emilio Scaglione direzione via Nuova San Rocco a Napoli. I poliziotti hanno notato una vettura tre persone a bordo di un’auto e hanno deciso di fare un controllo ma l’autista della macchina ha accelerato la marcia. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ed ha estratto una pistola puntandola in direzione degli operatori fino a quando, in via Miano, ha perso il controllo del veicolo impattando prima contro un’auto in sosta e poi contro il muro di cinta di un’abitazione. I poliziotti hanno raggiunto i tre e, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –della polizia il conducente dell’auto ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. E’ accaduto la scorsa in via Emilio Scaglione direzione via Nuova San Rocco a Napoli. I poliziotti hanno notato una vettura tre persone a bordo di un’auto e hanno deciso di fare un controllo ma l’autista della macchina ha accelerato la marcia. Ne è nato un inseguimento nel corso del quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ed ha estratto una pistola puntandola in direzioneoperatori fino a quando, in via Miano, ha perso il controllo del veicolo impattando prima contro un’auto in sosta e poi contro il muro di cinta di un’abitazione. I poliziotti hanno raggiunto i tre e, ...

