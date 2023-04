Scacchi | Mondiale 2023 | il regolamento e cosa succede in caso di parità dopo 14 partite

(Di sabato 8 aprile 2023) Rispetto al matchdel 2021, che incoronò per la quinta volta Magnus Carlsen, in quello deltra Ian Nepomniachtchi e Ding Liren c’è qualche piccola modifica in termini sia regolamentari che temporali. Nulla di paragonabile al confronto di Dubai che vide il norvegese prendere il largo nella seconda metà, ma qualc’è. Andiamo però con ordine. La distanza è la stessa di due anni (anzi, uno e mezzo fa): 14. Vince chi per primo arriva a quota 7,5 ed è ciò che ha fatto Carlsen nel 2021, in modo tale da interrompere il match per sopravvenuta impossibilità da parte di Nepomniachtchi di raggiungerlol’undicesimo confronto. La cadenza di gioco è quella classica: 2 ore per giocatore a disposizione per effettuare le prime 40 mosse, poi un’ora per le successive 20 e 15 minuti dalla ...

Inizia domani in Kazakistan e per la prima volta in dieci anni non ci sarà Magnus Carlsen, che ha detto di non avere ...Un russo che gioca sotto la bandiera della Fide (federazione internazionale) e un cinese che spera di portare a Pechino, per la prima volta, il titolo di campionedi. Uno esuberante, ...

Inizia domani in Kazakistan e per la prima volta in dieci anni non ci sarà Magnus Carlsen, che ha detto di non avere motivazioni ...Era dal 2012 che il match per il Campionato del Mondo di scacchi era privo del numero 1 del mondo alla scacchiera. Questo evento torna a verificarsi nel 2023, dal momento che la rinuncia di Magnus Car ...