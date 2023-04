Scacchi: Ian Nepomniachtchi contro Ding Liren, il match Mondiale 2023 elegge il successore di Magnus Carlsen che osserva (Di sabato 8 aprile 2023) Era dal 2012 che il match per il Campionato del Mondo di Scacchi era privo del numero 1 del mondo alla Scacchiera. Questo evento torna a verificarsi nel 2023, dal momento che la rinuncia di Magnus Carlsen fa sì che siano Ian Nepomniachtchi e Ding Liren a porsi l’uno davanti all’altro in quel di Astana, in Kazakistan. Il norvegese, peraltro, era leader globale anche nel 2012, solo che in quel caso non disputò il Torneo dei Candidati (al tempo c’era il tabellone a eliminazione diretta dai quarti alla finale; questo fu cambiato dal 2013). Non si può però dire che i due pretendenti non siano all’altezza. Del resto, “Nepo” è salito fino al numero 2 del ranking Mondiale, mentre Ding Liren si ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Era dal 2012 che ilper il Campionato del Mondo diera privo del numero 1 del mondo allaera. Questo evento torna a verificarsi nel, dal momento che la rinuncia difa sì che siano Iana porsi l’uno davanti all’altro in quel di Astana, in Kazakistan. Il norvegese, peraltro, era leader globale anche nel 2012, solo che in quel caso non disputò il Torneo dei Candidati (al tempo c’era il tabellone a eliminazione diretta dai quarti alla finale; questo fu cambiato dal 2013). Non si può però dire che i due pretendenti non siano all’altezza. Del resto, “Nepo” è salito fino al numero 2 del ranking, mentresi ...

