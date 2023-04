(Di sabato 8 aprile 2023) Verona-2-14: nessuna parata, forse è per questo che alla fine si addormenta e regala un pallone assurdo a Gaich. In...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sassuolo, le pagelle di CM: Berardi si mangia il raddoppio e il Sassuolo crolla con Consigli nel finale: Verona-Sas… - fantapiu3 : Verona Sassuolo, le pagelle: Gaich lancia il Verona, Consigli male #verona #sassuolo #pagelle #seriea #fantacalcio… - Ftbnews24 : #Pagelle Verona Sassuolo 2-1: Harroui la sblocca, Ceccherini e Gaich la ribaltano #Sassuolo, Serie A, Verona, Berar… - sportface2016 : #VeronaSassuolo 2-1 | Tabellino e pagelle - CanaleSassuolo : Le pagelle di Hellas Verona-Sassuolo 2-1: un orrore di Consigli regala la vittoria agli scaligeri -

Doig 5: tenta di fregare Berardi sullo stop maldestro dell'esterno neroverde, ma sbaglia il tempo e gli consente di entrare in area nell'azione del gol del. (45' Ceccherini 6,5: entra per ...Le, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Verona -2 - 1, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Vittoria in rimonta per gli ...Mastica amaro invece il, che vede interrompersi la propria striscia di imbattibilità. I ... CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A CANALE YOUTUBE DAZN LEE I VOTI

Le pagelle del Sassuolo - Berardi inventa, Harroui lo asseconda. Consigli fa il regalo a Gaich TUTTO mercato WEB

SERIE A - Diamo i voti ai protagonisti del match del Bentegodi vinto dai padroni di casa in rimonta grazie ai gol nel finale di Ceccherini e Gaich ...Le pagelle di Torino-Roma: l'errore del difensore costa un calcio di rigore, male il centrocampo, Sanabria oggi è spento ...