Sarri punisce l’ex | la Lazio stende la Juve all’Olimpico

(Di sabato 8 aprile 2023) Roma – Con una prova di qualità e lucidità, lamiete anche latra le sue vittime di un campionato eccezionale. Apre le marcature Milinkovic Savic nel primo tempo, la chiude Zaccagni (grazie ad una magia di Luis Alberto). Nel mezzo il gol di Rabiot, al suo decimo gol in campionato. I biancocelesti volano a 58 punti sotto Pasqua, con una qualificazione in Champions che appare sempre più vicina. In aggiornamento…

Lazio-Juve, le mosse di Sarri: Immobile pronto, Cataldi in regia Corriere dello Sport

Rimane anche difficile trovare le parole per la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti battono anche la Juventus all’Olimpico e consolidano il secondo posto in classifica. Milinkovic ...La serata romana ci ha regalato tante emozioni. Alla vigilia di Pasqua la Lazio vola in solitaria e consolida il secondo posto. Una partita dominata dalla squadra di Maurizio Sarri. Nel primo ...