Sarri | ' Il fallo di Milinkovic? Forse era da fischiare | ma la Juve doveva finire in nove'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? “Io laziale e felice” ?? “Fallo di #Milinkovic? La #Juventus poteva finire in 9” ??? #Sarri dopo la vittoria della… - calciomercatoit : ??#Sarri ammette il fallo sul gol di #Milinkovic ma contrattacca ?Che voto date alla prestazione di #DiBello? - Rompipallone_ : #Sarri polemico dopo Lazio-Juve: “La mia sensazione è che sul gol dell'1-0 l'arbitro fischiasse fallo, ma va anche… - glooit : Lazio: Sarri, il fallo di Milinkovic? Juve doveva finire in nove leggi su Gloo - sa_ambro : RT @SCUtweet: #Sarri a DAZN ?? L'impressione da lontano è che #MilinkovicSavic abbia fatto fallo su #AlexSandro però la #Juventus ha finito… -

Lazio, le parole di: "Gol Milinkovic Pensavo potesse fischiarema credo che la Juve dovesse finire in 9. Locatelli e Cuadrado andavano espulsi" Maurizioha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ...La sua Lazio consolida il secondo posto con la bella vittoria contro la Juventus (è a +5 dalla Roma terza, +7 dal quinto posto) e Mauriziosorride restando prudente: "I punti sembrano tanti, a volte sembrano pochi, ma in realtà ce ne sono ancora 27 in palio e abbiamo delle partite durissime da giocare. Non possiamo pensare sia ...... i bianconeri hanno ceduto per 2 - 1 contro la Lazio di Maurizio, e sono stati costretti a ... La Juve ha protestato a lungo per il gol di Milinkovic - Savic , viziato forse da unsu Alex ...

Lazio, Sarri: "Milinkovic Poteva essere fallo ma la Juve doveva chiudere in nove" - Sportmediaset Sport Mediaset

[themoneytizer id=”99064-6] La Lazio batte la Juventus in casa e prosegue la corsa ai posti utili per la prossima Champions. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha commenta ...ma anche che la Juve avrebbe potuto finire in nove per il fallo da rosso nel primo tempo di Locatelli e per il doppio giallo a Cuadrado". Lo ha detto Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ai microfoni ...