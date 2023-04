Sapevi che la sindrome delle apnee notturne può influire sulla tua salute mentale? Scopri di più! (Di sabato 8 aprile 2023) La sindrome delle apnee notturne è una patologia comune che colpisce molte persone in tutto il mondo: si stima che circa il 15% degli adulti abbia sintomi di apnee notturne (in Italia circa 12 milioni di persone tra livello moderato o grave), ma la maggior parte dei pazienti non viene diagnosticata correttamente. La sindrome delle apnee notturne può avere un impatto significativo sulla salute generale dei pazienti, inclusi problemi cognitivi, sonnolenza diurna e altre complicanze. Pertanto, la diagnosi e il trattamento precoce sono fondamentali per prevenire i problemi a lungo termine. In questo articolo, esploreremo uno studio recente condotto dall’Università della Pennsylvania ... Leggi su moltouomo (Di sabato 8 aprile 2023) Laè una patologia comune che colpisce molte persone in tutto il mondo: si stima che circa il 15% degli adulti abbia sintomi di(in Italia circa 12 milioni di persone tra livello moderato o grave), ma la maggior parte dei pazienti non viene diagnosticata correttamente. Lapuò avere un impatto significativogenerale dei pazienti, inclusi problemi cognitivi, sonnolenza diurna e altre complicanze. Pertanto, la diagnosi e il trattamento precoce sono fondamentali per prevenire i problemi a lungo termine. In questo articolo, esploreremo uno studio recente condotto dall’Università della Pennsylvania ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuggenheimPGC : #PicassoCelebration? Sapevi che Peggy Guggenheim collezionò ben 6 opere di Pablo Picasso? Da oggi sono tutte espos… - mvanaxel : RT @World24New: Lo sapevi che.... in oltre 50 città tedesche si sono tenute grandi proteste a favore della pace, chiedendo la fine del sost… - MaurizioFuochi : RT @Sergio39468964: No, tu non piangi con i fatti ma con le menzogne che dici Tu un tuo caro non lo hai perduto per un vaccino killer, no… - carloranier : RT @World24New: Lo sapevi che.... in oltre 50 città tedesche si sono tenute grandi proteste a favore della pace, chiedendo la fine del sost… - Giusy29037023 : RT @World24New: Lo sapevi che.... in oltre 50 città tedesche si sono tenute grandi proteste a favore della pace, chiedendo la fine del sost… -