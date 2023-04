Sandra Milo: «Sono una peccatrice, ma Dio mi ha fatto un miracolo. Da piccola ero poverissima, mi sposai a 15 anni» (Di sabato 8 aprile 2023) Sandra Milo ha compiuto 90 anni, ma sembra ancora una ragazza. Non solo per il suo aspetto, che l’età ha scalfito solo in parte, ma anche per il modo di affrontare la vita. È partita dal basso, ma ha raggiunto il successo in fretta, diventando una delle attrici simbolo del cinema all’italiana. L’infanzia non è stata facile: «Sfollate in un paesino toscano, Ruota, non avevamo niente, ma niente per davvero, neanche da mangiare – ha raccontato al Corriere – A valle c’era questo campo di grano maturo che nessuno aveva raccolto perché minato dai tedeschi. D’un tratto mia mamma e altre due mamme di bambini decidono di andare. Prendono forbici, sacchi e vanno». Cosa ha detto Sandra Milo Sandra Milo si è sposata per la prima volta a 15 anni: «Rimango incinta ... Leggi su newscronaca.myblog (Di sabato 8 aprile 2023)ha compiuto 90, ma sembra ancora una ragazza. Non solo per il suo aspetto, che l’età ha scalfito solo in parte, ma anche per il modo di affrontare la vita. È partita dal basso, ma ha raggiunto il successo in fretta, diventando una delle attrici simbolo del cinema all’italiana. L’infanzia non è stata facile: «Sfollate in un paesino toscano, Ruota, non avevamo niente, ma niente per davvero, neanche da mangiare – ha raccontato al Corriere – A valle c’era questo campo di grano maturo che nessuno aveva raccolto perché minato dai tedeschi. D’un tratto mia mamma e altre due mamme di bambini decidono di andare. Prendono forbici, sacchi e vanno». Cosa ha dettosi è sposata per la prima volta a 15: «Rimango incinta ...

