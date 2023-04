Sandra Milo | la figlia viva per miracolo | racconto da brividi

(Di sabato 8 aprile 2023) Personaggi Tv.. In un’intervista rilasciata al Corriere,ha ripercorso la sua lunghissima carriera, soffermandosi anche sulla sua vita privata. La famosissima attrice ha raccontato anche che laper. Le sue parole sono dae siamo sicuri che vi lasceranno a bocca aperta. (Continua…) Leggi anche:, il ricordo in diretta Tv della morte di sua madre è straziante Leggi anche:, annuncio a sorpresa: nessuno se lo sarebbe aspettato Chi è, nome d’arte di Salvatrice Elena Greco, è una delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @repubblica: Sandra Milo: 'Quella strana richiesta di Mastroianni sul set di 8 1/2. Mi viene ancora da ridere...' [di Antonio Iovane] ht… - infoitcultura : Sandra Milo, la sua vita: dall'infanzia poverissima e l'amore per Fellini al miracolo ricevuto - infoitcultura : Sandra Milo confessa: “Sono una peccatrice e per la legge una persona condannabile. Ma Dio mi ha fatto un miracolo,… - repubblica : Sandra Milo: 'Quella strana richiesta di Mastroianni sul set di 8 1/2. Mi viene ancora da ridere...' [di Antonio Io… - repubblica : Sandra Milo: 'Quella strana richiesta di Mastroianni sul set di 8 1/2. Mi viene ancora da ridere...' - di Antonio I… -

Leggi Anche Ail David alla Carriera L'infanzia dinel corso della lunga intervista ripercorre anche la sua infanzia, caratterizzata da una povertà estrema. '...: "Quella famosa richiesta di Marcello Mastroianni sul set di 8 e ½" Le improvvisazioni di Alberto Sordi sul set de Il marchese del Grillo raccontate dal fido servitore Ricciotto - Giorgio ...Durante la terza puntata, è stato svelato il vip che si nascondeva sotto l'Ippopotamo: Mal, che si aggiunge agli svelamenti del Cigno, che nascondevae Antonio Mezzancella, dei Colombi e ...

Sandra Milo: «Ero poverissima, mi sposai a 15 anni. A me Dio fece un miracolo» Sette del Corriere della Sera

Sandra Milo ha da poco compiuto 90 anni e guarda alla sua vita con gratitudine. In una lunga intervista a Sette si racconta con grande schiettezza e sincerità, rivivendo gli amori (come quello con Fed ...Sandra Milo ha compiuto 90 anni, ma sembra ancora una ragazza. Non solo per il suo aspetto, che l'età ha scalfito solo in parte, ma anche per il modo di affrontare la ...