Sandra Milo | “Ho 90 anni | ma non ho paura di morire”

Leggi su dilei

(Di sabato 8 aprile 2023)ha compiuto 90lo scorso 11 marzo, un traguardo importante per una delle dive italiane più amate di sempre. Quella di “Sandrocchia” – soprannome datole dal grande Federico Fellini – è stata una vita per nulla semplice nella quale risuona ancora l’eco di parole come povertà, violenza, dolori e amori travagliati. Le stesse che sono emerse nella sua ultima intervista al Corriere della Sera, trasformatasi nell’occasione per ripercorrere ricordi più e meno belli e per fare un bilancio. Di una cosa laè più che certa: non teme la morte e non ha intenzione di perdere il suo proverbiale sorriso, fino alla fine., il passato difficile tra povertà e morte Con la sua aria da bella “svampita” è diventata un’icona intramontabile del nostro cinema, quella che ha ...