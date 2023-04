Sandra Milo confessa: “Sono una peccatrice e per la legge una persona condannabile. Ma Dio mi ha fatto un miracolo, ha resuscitato mia figlia morta” (Di sabato 8 aprile 2023) “Per la religione Sono una peccatrice. Per la legge una persona condannabile. Eppure Dio mi ha fatto il miracolo”. Con grande schiettezza e sincerità, Sandra Milo tira le somme della sua vita, ricordando con gratitudine questo episodio che l’ha cambiata per sempre. Lo fa in un’accorata intervista alla scrittrice Teresa Ciabiatti per Sette, il mensile del Corriere della Sera: “Ci penso spesso: Dio il miracolo lo ha fatto proprio a me“, incalza la diva del cinema. Quale? “Mia figlia Azzurra è nata di sette mesi. Nasce viva, e muore subito – racconta – . La dichiarano morta. Chiudono questa creatura piccolissima in una copertina, lo ricordo bene. Dopodiché arriva una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) “Per la religioneuna. Per launa. Eppure Dio mi hail”. Con grande schiettezza e sincerità,tira le somme della sua vita, ricordando con gratitudine questo episodio che l’ha cambiata per sempre. Lo fa in un’accorata intervista alla scrittrice Teresa Ciabiatti per Sette, il mensile del Corriere della Sera: “Ci penso spesso: Dio illo haproprio a me“, incalza la diva del cinema. Quale? “MiaAzzurra è nata di sette mesi. Nasce viva, e muore subito – racconta – . La dichiarano. Chiudono questa creatura piccolissima in una copertina, lo ricordo bene. Dopodiché arriva una ...

