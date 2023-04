Samu di Amici: età, fidanzata, dove vive e biografia (Di sabato 8 aprile 2023) Samu di “Amici”: oggi nuova puntata del “Serale” dell’amatissimo talent di Maria De Filippi. Uno degli allievi è stato Samu, che vedremo oggi ospite a “Verissimo”. Vogliamo conoscerlo meglio? Samu, all’anagrafe Samuele Segreto, ha 18 anni. E’ nato il 23 luglio del 2004 a Palermo e vive a Moreale con la sua famiglia. Ha due fratelli minori, con i quali ha un bellissimo rapporto. Studia l’Istituto palermitano “Mario Rutelli”, ma sta appunto cercando di sfondare nel mondo dello spettacolo. E’ una vecchia conoscenza di “Amici“, dove è stato addirittura ballerino professionista (come hobby invece pratica karate e nuoto) nel 2015 e nel 2016, anche se solo quest’anno è diventato concorrente. Caso unico nella trasmissione! Samu è anche ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 8 aprile 2023)di “”: oggi nuova puntata del “Serale” dell’amatissimo talent di Maria De Filippi. Uno degli allievi è stato, che vedremo oggi ospite a “Verissimo”. Vogliamo conoscerlo meglio?, all’anagrafeele Segreto, ha 18 anni. E’ nato il 23 luglio del 2004 a Palermo ea Moreale con la sua famiglia. Ha due fratelli minori, con i quali ha un bellissimo rapporto. Studia l’Istituto palermitano “Mario Rutelli”, ma sta appunto cercando di sfondare nel mondo dello spettacolo. E’ una vecchia conoscenza di ““,è stato addirittura ballerino professionista (come hobby invece pratica karate e nuoto) nel 2015 e nel 2016, anche se solo quest’anno è diventato concorrente. Caso unico nella trasmissione!è anche ...

