Samsung | la nota azienda è nei guai a causa di ChatGPT

(Di sabato 8 aprile 2023) TecnoAndroid La fuga accidentale di dati riservati dida parte dei suoi dipendenti ha sollevato preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza delle informazioni condivise con. L’episodio è avvenuto quando i dipendenti della divisione semiconduttori hanno utilizzato l’AI per verificare il codice sorgente e ottimizzarlo. The Economist Korea ha riportato tre episodi distinti in cui sono stati rivelati involontariamente dati sensibili a, tra cui la condivisione di codici sorgente confidenziali e la registrazione di una riunione.: ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore Questo incidente mette in luce i rischi connessi all’utilizzo diper gestire informazioni riservate, come documenti legali o dati medici, che potrebbero essere utilizzati per migliorare ...