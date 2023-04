Sampdoria | Stankovic | «Delusione forte | ma voglio lottare fino alla fine»

(Di sabato 8 aprile 2023) Dejan, allenatore della, ha parlato dopo la sconfitta rimediata dai blucerchiati contro la Cremonese Dejan, allenatore della, ha parlato a Dazn dopo il ko con la Cremonese. SCONFITTA – «Provo una, un dispiacere soprattutto per i tifosi e i ragazzi. Hanno dato tutto. Non mi immaginavo questo finale di partita, guardando il primo tempo abbiamo creato abbastanza per andare in vantaggio. Abbiamo subito gol, un tiro in porta. Ci capitano purtroppo episodi sfavorevoli. Abbiamo creato, giocato, fatto il 2-1 e poi i nostri soliti dieci minuti finali in cui mi sono arrivate quattro richieste di cambi. Due di loro hanno giocato con la febbre, uno mezzo stirato. Hanno dato tutto e non ci voleva questa sconfitta. Non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RomaSampdoria, la Curva Sud insulta #Stankovic: 'Sei uno zingaro' - sampdoria : ?? | INTERVIEW #SampCremonese, #Stankovic: «È un duro colpo ma fino alla fine con dignità». #FORZADORIA ????????? - CalcioNews24 : #SampdoriaCremonese, le parole di #Stankovic nel post partita - lubacicce : RT @UCS1946: Oggi si chiude definitivamente una stagione imbarazzante, sotto tutti i punti di vista. La media di Stankovic è agghiacciante.… - Lucaucce : #Sampdoria, Dejan #Stankovic: il mondo non è crollato oggi... #SampCremonese -

Dejan, allenatore della, ha parlato dopo la sconfitta rimediata dai blucerchiati contro la Cremonese Dejan, allenatore della, ha parlato a Dazn dopo il ko con la ...Così il tecnico dellaDejandopo la sconfitta con la Cremonese. "Nel primo tempo abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, poi ci sono stati 10' minuti di black out dove ha ...Angoli : 3 - 2 per la. Recupero : 2' e 9' Ammoniti : Bianchetti, Leris, Afena Gyan e Oikonomou per gioco scorretto,per proteste, Sernicola per comportamento non regolamentare. ...

Sampdoria, Stankovic: “Resterei qui, tifosi modello. Cuisance talento, in guerra con Amione” Genova24.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Game Over. Gioco finito. Nel finale di gara la Cremonese ribalta il risultato, condannando la Sampdoria al suo triste destino (2-3). A questo punto del campionato, sia in campo che in società la squa ...