Sampdoria-Cremonese, scontri tra ultras prima della partita: 3 feriti (Di sabato 8 aprile 2023) In questo sabato pre pasquale si conclude la 29° giornata di Campionato: tante le squadre in campo, tra cui Roma, Lazio, Atalanta e Juventus. Inter, Napoli e Milan, invece, hanno giocato ieri, visto anche gli impegni di Champions della prossima settimana. Alle ore 16:30 sono scese in campo anche Sampdoria e Cremonese, le ultime della classe: per la squadra ligure e quella lombarda sembra ormai certa la retrocessione in Serie B, alle quali si aggiungerebbe anche l’Hellas Verona. scontri tra ultras nel pre partita di Sampdoria-Cremonese, gli aggiornamenti Poco prima dell’inizio della partita, fuori dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, le tifoserie di ... Leggi su rompipallone (Di sabato 8 aprile 2023) In questo sabato pre pasquale si conclude la 29° giornata di Campionato: tante le squadre in campo, tra cui Roma, Lazio, Atalanta e Juventus. Inter, Napoli e Milan, invece, hanno giocato ieri, visto anche gli impegni di Championsprossima settimana. Alle ore 16:30 sono scese in campo anche, le ultimeclasse: per la squadra ligure e quella lombarda sembra ormai certa la retrocessione in Serie B, alle quali si aggiungerebbe anche l’Hellas Verona.tranel predi, gli aggiornamenti Pocodell’inizio, fuori dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, le tifoserie di ...

