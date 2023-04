Sampdoria-Cremonese, scontri tra tifosi prima della partita: un ferito a Marassi (Di sabato 8 aprile 2023) Alta tensione a Genova nella zona di Marassi, dove le tifoserie di Sampdoria e Cremonese si sono scontrate nelle ore precedenti al match in programma oggi alle 16:30. Come riportato dall’emittente locale Primo Canale, alcuni ultras si sarebbero scontrati costringendo le forze dell’ordine a intervenire. Ancora in corso le identificazioni, con un’ambulanza che è intervenuta portando al Policlinico San Martino una persona con trauma cranico. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Alta tensione a Genova nella zona di, dove le tifoserie disi sono scontrate nelle ore precedenti al match in programma oggi alle 16:30. Come riportato dall’emittente locale Primo Canale, alcuni ultras si sarebbero scontrati costringendo le forze dell’ordine a intervenire. Ancora in corso le identificazioni, con un’ambulanza che è intervenuta portando al Policlinico San Martino una persona con trauma cranico. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... i_am_rio__ : Pronostici di giornata: Fiorentina - Spezia over 2.5 Atalanta - Bologna gol Sampdoria - Cremonese 1 Verona - Sassuo… - rep_genova : Genova, scontri fra tifosi di Cremonese e Sampdoria vicino allo stadio [di Laura Nicastro] [aggiornamento delle 13:… - SampNews24 : #Sampdoria-#Cremonese, tensione prima del match: scontri tra tifosi - rep_genova : Genova, scontri fra tifosi di Cremonese e Sampdoria vicino allo stadio [di Laura Nicastro] [aggiornamento delle 13:… - guepeq126 : @eddiebravo00 sassuolo maxime lopez non lo toglie monza rovella sensi non lo toglie empoli marin non lo toglie sale… -