Sampdoria-Cremonese | programma e telecronisti Dazn Serie A 2022 2023

(Di sabato 8 aprile 2023) Ile isudi, match valido per la ventinovesima giornata di. Si parte alle ore 14.30 di sabato 8 aprile e scendono in campo la penultima e l'ultima in classifica in quella che è senza sé e senza ma l'ultima spiaggia – a dieci giornate dal termine – per provare a riaccendere le speranze di salvezza.

Il pareggio colto contro la Salernitana si è rivelato un punto guadagnato per lo Spezia che adesso è a +6 dalla zona retrocessione occupata da Verona. La squadra di Semplici è attesa dalla difficile trasferta di Firenze contro i viola reduci dal successo ottenuto in trasferta sul campo dell'Inter. A seguire due partite con inizio alle 16.30 ovvero Atalanta - Bologna e Sampdoria-Cremonese.

Sampdoria-Cremonese: i convocati US Cremonese

Tra Sampdoria e Cremonese si gioca per l'obiettivo non certo piacevole di evitare l'ultimo posto in classifica, con i blucerchiati che perdendo 3-0 contro la Roma hanno probabilmente accantonato le speranze di salvezza. Stankovic conferma Gabbiadini invece tanti cambi per Ballardini.