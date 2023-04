Sampdoria-Cremonese oggi in tv, Serie A 2023: orario, canale, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 8 aprile 2023) Alla ricerca disperata di punti per tenere vive le residue speranze salvezza, oggi, sabato 8 aprile, al Ferraris di Genova si sfidano Sampdoria e Cremonese, rispettivamente penultima e ultima in Serie A. Il calcio di inizio è fissato alle 16.30, la gara sarà trasmessa in esclusiva DAZN. I blucerchiati arrivano dal pesante ko contro la Roma, ma appena prima della sosta erano riusciti a battere il Verona terzultimo. La squadra di Davide Ballardini, invece, ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro uscite di Serie A. Alla vigilia di questo turno di campionato, erano rispettivamente 10 e 12 i punti di ritardo dallo Spezia quartultimo. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Dejan Stankovic potrebbe riproporre Turk tra i ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Alla ricerca disperata di punti per tenere vive le residue speranze salvezza,, sabato 8 aprile, al Ferraris di Genova si sfidano, rispettivamente penultima e ultima inA. Il calcio di inizio è fissato alle 16.30, la gara sarà trasmessa in esclusiva DAZN. I blucerchiati arrivano dal pesante ko contro la Roma, ma appena prima della sosta erano riusciti a battere il Verona terzultimo. La squadra di Davide Ballardini, invece, ha raccolto un solo punto nelle ultime quattro uscite diA. Alla vigilia di questo turno di campionato, erano rispettivamente 10 e 12 i punti di ritardo dallo Spezia quartultimo. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Dejan Stankovic potrebbe riproporre Turk tra i ...

