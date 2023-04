Sampdoria Cremonese | le probabili formazioni

(Di sabato 8 aprile 2023) Alle ore 16:30 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Stankovic e Ballardini Alle ore 16:30 in campo la sfida di Serie A tra, ecco lecon le scelte di Stankovic e Ballardini.(3-4-2-1): Ravaglia: Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic, Cuisance; Gabbiadini. All. Stankovic.(3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Galdames, Valeri; Tsadjout, Dessers. All. Ballardini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Scontro diretto in fondo alla classifica, per cercare la disperata rimonta serve la vittoria. Stankovic non parla e fa pretattica, tentazione Lammers in ..., oggi alle 16:30, giocano anche nel ricordo di Gianluca Vialli. Entrambe le compagini potrebbero ritrovarsi nella prossima Serie B, intanto a Marassi provano a superarsi. ...Gol in arrivo in Verona - Sassuolo e, in cui non è ammesso risultato diverso dalla vittoria. In Bundesliga il Bayern Monaco in settimana è andato incontro alla prima delusione ...

Sampdoria-Cremonese: i convocati US Cremonese

È Lammers la possibile novità di formazione di casa Sampdoria per la sfida salvezza con la Cremonese. Per Il Secolo XIX, Stankovic pensa a lui accanto a Gabbiadini, starebbe fuori Cuisance. Conferma ...Oggi si continua con un super sabato costituito da 7 partite: si parte alle 12.30 con Udinese-Monza, si continua con Fiorentina-Spezia alle 14.30 e con il doppio appuntamento Atalanta-Bologna e ...