Sorpreso dal tiro di Ghiglione nell'azione dell'1 - 1, senza responsabilità sugli altri due gol

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Serate opposte per due ex eroi del Triplete. Stankovic abbandona le ultime, residue speranze di salvezza con la roc… - infoitsport : Sampdoria-Cremonese 2-3: le pagelle, il tabellino e tutte le ultime sulla 29^ giornata di Serie A - MrRamirezTv : SERNICOLA riaccende la speranza salvezza: Sampdoria-Cremonese 2-3 | Serie A TIM | DAZN Highlights - MrBunuel : @matthaus_n Bologna: L Lecce: W Roma: W Cremonese: D Lazio: W Spezia: D Sampdoria: W Juventus: W Verona: D - sportli26181512 : Sampdoria-Cremonese, le pagelle: male Amione, 5. Sernicola dà la svolta: 7: Sampdoria-Cremonese: male Amione, 5. Se… -

Inter 51; Atalanta 48; Juventus*,** 44; Bologna 43; Fiorentina 41; Udinese 39; Torino 38; Sassuolo 37; Monza 35; Empoli 32; Salernitana 29; Lecce 27; Spezia 26; Verona 22;16;15.

Cuore Cremonese: vittoria in rimonta al 95’. Samp ultima: ora salvarsi è quasi impossibile La Gazzetta dello Sport

Si chiude stasera il discorso salvezza per la Sampdoria: la sconfitta 2-3 contro la Cremonese lascia i blucerchiati a -14 dallo Spezia quartultimo e oggi autore del pari contro la Fiorentina. Per gli ...