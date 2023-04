Sampdoria-Cremonese 2-3, vittoria grigiorossa in extremis (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – La Cremonese batte 3-2 la Sampdoria in un match della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Blucerchiati due volte in vantaggio con Leris al 16? e Lammers al 66? e due volte raggiunti da Ghiglione al 35? e Lochoshvili all’85’. Sernicola al 95? firma la sorprendente vittoria grigiorossa. In classifica le due squadre restano nelle ultime due posizioni con la Cremonese a quota 15 e la Samp a 14, ormai con un piede e mezzo in Serie B. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) – Labatte 3-2 lain un match della 29/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. Blucerchiati due volte in vantaggio con Leris al 16? e Lammers al 66? e due volte raggiunti da Ghiglione al 35? e Lochoshvili all’85’. Sernicola al 95? firma la sorprendente. In classifica le due squadre restano nelle ultime due posizioni con laa quota 15 e la Samp a 14, ormai con un piede e mezzo in Serie B. L'articolo proviene da Italia Sera.

