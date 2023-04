Sampdoria-Cremonese 2-3: Sernicola ribalta la partita, blucerchiati sconfitti (Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra Sampdoria e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A Marassi, Sampdoria e Cremonese si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A Marassi,si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

