Sampdoria-Cremonese 2-3 | il tabellino

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gigiomora : @Gazzetta_it Sampdoria e Cremonese ormai sono già in B - tuttosport : E' di #Sernicola la stoccata vincente nella sfida delle ultime tra #Cremonese e #Sampdoria. Rimonta in pieno recupe… - Telenord : La #Cremonese sbanca il #Ferraris in rimonta (2-3), cala il sipario sulla #Sampdoria: è ultima - Pall_Gonfiato : Serie A, Sampdoria-Cremonese 2-3 (VIDEO GOL HIGHLITGHS): Sernicola salva i grigiorossi - OA_Sport : Calcio, Serie A 2023: il Bologna passa in casa dell’Atalanta, la Cremonese rimonta la Sampdoria a Marassi -… -

Finisce in parità sul punteggio di 1 - 1 il primo tempo di, match valido per la 29/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Ferraris' di Genova. Al vantaggio dei padroni di casa con Leris al 16', risponde Ghiglione al ...Alle 16.30 sono iniziatee Atalanta - Bologna. Poi alle 18.30 Torino - Roma e Verona - Sassuolo. Alle 20.45 il big match Lazio - Juventus ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La ...Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A Marassi,si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie ...

A Marassi sfida che mette in palio punti fondamentali per mantenere vive le residue speranze di salvezza tra la penultima e l'ultima in classifica. Parte meglio la Samp, che passa in vantaggio con Ler ...Genova, 8 aprile 2023 - Scontri fra ultras prima della partita di Serie A Sampdoria-Cremonese: fermati 38 tifosi della Cremonese, 3 i feriti. Una violenta rissa è scoppiata prima della gara di oggi Ge ...