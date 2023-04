Sampdoria-Cremonese 1-1: Ghiglione risponde a Leris INTERVALLO (Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra Sampdoria e Cremonese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A Marassi, Sampdoria e Cremonese si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 aprile 2023) Il match valido per la 29esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A Marassi,si affrontano nel match valido per la 29esima giornata di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalandinS : Nel nome di #vialli certo… continuate a spandere e a credere in questa retorica ipocrita e bolsa. È pieno di cialtr… - onanazario : @IlCavour piuttosto che guardare sampdoria cremonese starei a fissare il vuoto per 1h e mezza - rfutbol : Descanso Sampdoria 1-1 Cremonese #Sampdoria #Cremonese #SerieA - SuperSportBlitz : #SerieA - HT: Atalanta 0-0 Bologna Sampdoria 1-1 Cremonese #SSFootball - IlioTomeo83 : @ReadyPlayer1___ Si vince in carrozza a Roma e a Torino. Il problema saranno i 6 punti tra Lecce Verona Sampdoria e Cremonese -