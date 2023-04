Salone Libro | Lagioia | “Nessun ‘no’ a priori a Orsini | da casa editrice assurda polemica”

(Di sabato 8 aprile 2023) "Ne stavamo ancora dialogando, da noi spazio a tutte le opinioni, anche contrapposte" “Non c’è stato da parte nostra alcunalla presenza di Alessandroaldel. Con laci stavamo ancora scambiando delle mail e non avevamo ancora risposto su, non eravamo arrivati ancora ad alcuna conclusione, stavamo decidendo e ne stavamo parlando. Questa”. Risponde con tono sorpreso all’Adnkronos il direttore deldeldi Torino Nicola, commentando l’articolo delladel professor, la Paper First, che oggi sul Fatto Quotidiano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il Salone, il prof e il suo best seller sull’Ucraina. Il docente potrebbe essere presente il 19 maggio, ma il Festi… - ilpost : La giornalista e scrittrice Annalena Benini sarà la prossima direttrice del Salone del Libro di Torino - GigiAdinolfi : RT @MarceVann: Siamo arrivati al punto in cui, il libro sulla guerra più venduto in Italia, viene snobbato dal Salone del libro (finanziato… - FratellidItalia : RT @federiboldi: Venerdì 14 aprile alle ore 18:00 nel Salone del Senato della Biblioteca Civica, si terrà la videopresentazione del libro d… - federiboldi : Venerdì 14 aprile alle ore 18:00 nel Salone del Senato della Biblioteca Civica, si terrà la videopresentazione del… -

"Ne stavamo ancora dialogando, da noi spazio a tutte le opinioni, anche contrapposte" "Non c'è stato da parte nostra alcun 'no' a priori alla presenza di Alessandro Orsini aldel. Con la casa editrice ci stavamo ancora scambiando delle mail e non avevamo ancora risposto su Orsini, non eravamo arrivati ancora ad alcuna conclusione, stavamo decidendo e ne ...Leggi anchedel, svelato il programma: apre Baricco...un moderno multispazio dedicato al tempo libero e all'ospitalità che per anni ha ospitato un... come la Fiera dele lo spettacolo pirotecnico di San ...

Tutto il mondo al Salone del Libro La Stampa

(Adnkronos) - "Non c'è stato da parte nostra alcun 'no' a priori alla presenza di Alessandro Orsini al Salone del Libro. Con la casa editrice ci stavamo ancora scambiando delle mail e non avevamo ...Venerdì 19 maggio alla sala rossa del Salone del Libro di Torino di fronte a 300 persone potrebbe esserci il professor Alessandro Orsini a presentare il suo libro “Ucraina, Critica della Politica Inte ...