Salernitana-Inter | le pagelle | Gosens il migliore | Lukaku rovina tutto – TS

(Di sabato 8 aprile 2023) Ilin campo dell’nel match contro laè Robin, che oltre al gol regala una buonissima prestazioneSport premia la prestazione di Robincon un 7 in pagella. Il suo golrompe il digiuno nerazzurro su azione, che era di 538 minuti. Anche Kristjan Asllani, al rientro in campo dal 1?, riesce a strappare un 6,5. L’albanese ispira il gol dell’1-0 con un bel lancio per, giocando poi con tecnica e personalità. Il belga, invece, è la delusione della giornata. Il suo 4,5 si spiega con l’erroraccio di testa a pochi centimetri dalla porta di Ochoa, cheuna prestazione non così negativa. Infine, Onana non riesce ad andare oltre al 5 per via del rocambolesco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Pareggio della Salernitana #ForzaInter #SalernitanaInter - GA7_Official : Salernitana-Inter 1-1 Lecce-Napoli 1-2 Milan-Empoli 0-0 Le partite contro chi naviga nelle parti meno alte della c… - Inter : Una partita tutta da rivedere ?? Salernitana - Inter | Edizione 2021/22 ???? #ForzaInter #SalernitanaInter - user72191931922 : RT @IlCarroMilik: Una grande Inter ci insegna il Calcio contro una Salernitana annichilita - PatrickASRfan : Salernitana - Inter 1-1 Milan - Empoli 0-0 @OfficialASRoma… vi preghiamo in ginocchio -

In avvio di ripresa, l'ingresso di Dia accanto all'evanescente ex milanista Piatek, cambia volto alla, che occupa più e meglio la metà campo dell', ostruisce finalmente le corsie ...... che in campionato è fermo alla rete segnata contro ladi ormai due mesi fa. Da allora ... Contro l'in Coppa Italia è stato uno dei peggiori in campo, contro la Lazio, a cui ha segnato ...Un po' come indi ieri. 'Dopo tutti quei gol sbagliati dai nerazzurri, pareva destino che il pareggio sarebbe arrivato, in un modo o nell'altro'. E, infatti, è arrivato con una ...

La squadra di Vincenzo Italiano sta vivendo un periodo magico: reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, l'ultima al Meazza contro l'Inter, la Viola in settimana ... hanno pareggiato in ...L’Inter, di quei 50 milioni, è quella che ha più bisogno, ma a vederla non si direbbe. L’impressione è che allenatore e squadra non abbiano ben chiare le priorità. A meno che non si siano convinti di ...