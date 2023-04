Salernitana-Inter | Barella una delle poche note positive del match

Leggi su inter-news

(Di sabato 8 aprile 2023) Per l’la partita con ladoveva rappresentare la fine della crisi realizzativa e di risultati. Il cross sbagliato da Candreva, finito beffardamente alle spalle di Onana, ha però fatto ripiombare i nerazzurri nel baratro. Solo in pochi si sono salvati nella gara di ieri e uno di questi è stato Nicolò. SPRECO ECCESSIVO ? Per l’ieri con laè arrivato l’ennesimo risultato beffa. Un 1-1 che lascia l’amaro in bocca per le tante occasioni sbagliate e in particolare per il gol del possibile 0-2 che Lukaku si è divorato sulla linea. Inzaghi sicuramente ha le sue colpe. Però quando crei così tanto e i tuoi giocatori sprecano in questo modo sarebbe ingeneroso far ricadere tutte le responsabilità sul suo operato. Si potrebbe solo recriminare sui cambi fatti a centrocampo. ...