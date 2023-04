Salemi cena con gli spartani: la reazione di Antonella Fiordelisi (Di sabato 8 aprile 2023) Giovedì sera Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono andati a cena fuori con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Brad. L’uscita dei Prelemi con parte del gruppo degli spartani non è passata inosservata ed ha fatto discutere molto su Twitter. Anche Antonella Fiordelisi ha reagito piazzando un like ad un tweet di una fan Donnalisi: “Quindi il tablet era spartano. Male male. Si capiva benissimo. Infatti parlavano male sempre Pier e Giulia. Mi sono un po’ scesi“. La dottoressa poco dopo ha tolto il mi piace, ma ormai gli screen erano ovunque. Se anche la Salemi avesse avuto una preferenza è stata brava a non farla trapelare durante i sei mesi di programma, ma se l’avesse fatto non ci sarebbe nulla di male. Orietta Berti e Sonia Bruganelli non hanno mai ... Leggi su biccy (Di sabato 8 aprile 2023) Giovedì sera Pierpaolo Pretelli e Giuliasono andati afuori con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro, Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Brad. L’uscita dei Prelemi con parte del gruppo deglinon è passata inosservata ed ha fatto discutere molto su Twitter. Ancheha reagito piazzando un like ad un tweet di una fan Donnalisi: “Quindi il tablet era spartano. Male male. Si capiva benissimo. Infatti parlavano male sempre Pier e Giulia. Mi sono un po’ scesi“. La dottoressa poco dopo ha tolto il mi piace, ma ormai gli screen erano ovunque. Se anche laavesse avuto una preferenza è stata brava a non farla trapelare durante i sei mesi di programma, ma se l’avesse fatto non ci sarebbe nulla di male. Orietta Berti e Sonia Bruganelli non hanno mai ...

