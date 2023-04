Sale la tensione tra Israele, Libano e Palestina: si rischia un secondo fronte di guerra. “Ma l’escalation non conviene a nessuno” (Di sabato 8 aprile 2023) È sempre più tesa la situazione nella striscia di Gaza e nel sud del Libano, dove Israele tra il pomeriggio di giovedì e la mattina di venerdì ha bombardato quelli che il portavoce dell’Esercito israeliano, Daniel Hagari, ha riferito essere centri di addestramento e depositi di armi di Hamas, il cui leader politico Ismail Haniyeh si trova a Beirut da mercoledì, oltre ad alcuni luoghi disabitati nei pressi di Al Kolayleh, vicino alla città meridionale libanese di Tiro. Nel primo pomeriggio, il Capo dell’Esercito israeliano Herzl Halevi ha ordinato poi la mobilitazione dei riservisti, con particolare priorità ad addetti alle difese anti aeree e personale dell’aviazione. Nelle stesse ore, tre coloni israeliani – due sorelle e la loro mamma, provenienti dall’insediamento illegale di Efrat, a sud di GeruSalemme – sono stati uccisi da alcuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) È sempre più tesa la situazione nella striscia di Gaza e nel sud del, dovetra il pomeriggio di giovedì e la mattina di venerdì ha bombardato quelli che il portavoce dell’Esercito israeliano, Daniel Hagari, ha riferito essere centri di addestramento e depositi di armi di Hamas, il cui leader politico Ismail Haniyeh si trova a Beirut da mercoledì, oltre ad alcuni luoghi disabitati nei pressi di Al Kolayleh, vicino alla città meridionale libanese di Tiro. Nel primo pomeriggio, il Capo dell’Esercito israeliano Herzl Halevi ha ordinato poi la mobilitazione dei riservisti, con particolare priorità ad addetti alle difese anti aeree e personale dell’aviazione. Nelle stesse ore, tre coloni israeliani – due sorelle e la loro mamma, provenienti dall’insediamento illegale di Efrat, a sud di Gerumme – sono stati uccisi da alcuni ...

