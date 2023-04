Sabato Santo di sangue a Roma: nigeriano accoltella un uomo dopo una lite al supermercato (Di sabato 8 aprile 2023) Nel parcheggio di un supermercato, tra auto cariche di spesa e buste della spesa colme di cibo per le feste di Pasqua, nella zona di Pineta Sacchetti, a Roma, in mattinata è scoppiata una violenta lite tra un italiano e un nigeriano, con precedenti penali. Il primo ha avuto la peggio: colpito con una coltellata di almeno dieci centimetri, l’uomo s’è accasciato a terra in un lago di sangue. Soccorso dai passanti, è stato ricoverato in codice rosso al vicino ospedale Gemelli. Roma, il nigeriano aveva precedenti penali L’aggressore, un nigeriano con precedenti di polizia che aveva tentato la fuga, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Borgo intervenuti su segnalazione del titolare dell’attività commerciale. Per ora non si ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Nel parcheggio di un, tra auto cariche di spesa e buste della spesa colme di cibo per le feste di Pasqua, nella zona di Pineta Sacchetti, a, in mattinata è scoppiata una violentatra un italiano e un, con precedenti penali. Il primo ha avuto la peggio: colpito con una coltellata di almeno dieci centimetri, l’s’è accasciato a terra in un lago di. Soccorso dai passanti, è stato ricoverato in codice rosso al vicino ospedale Gemelli., ilaveva precedenti penali L’aggressore, uncon precedenti di polizia che aveva tentato la fuga, è stato arrestato dai poliziotti del commissariato Borgo intervenuti su segnalazione del titolare dell’attività commerciale. Per ora non si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Nella Veglia del Sabato Santo 'lo sforzo per vincere il sonno assume un aspetto penitenziale, per andare al Mistero… - vaticannews_it : “La Croce sembra decretare il fallimento di Gesù, ma in realtà segna la sua vittoria', ci ha ricordato… - Stefanialove_of : Oggi farò silenzio, lascero' parlare i fiori. Buona giornata a tutti e buon sabato Santo dal campo di tulipani di… - Tatona031976 : Ritorno dopo un po' di giorni e mi ritrovo l'# in tendenza e sempre i soliti rompipalle di badanti ed hater che son… - __pmaria__ : @boerianrhapsody Buon sabato santo -