(Di sabato 8 aprile 2023) Walterintervistato dal Foglio. Parla anche del doping e di. Laè nuovamentedei tribunali esportiva. Perchée solo la Juve? “Unevidentemente ci. Non sono altri uomini a metterli. Ci si mettono da soli”. Lei è entrato a testa bassa nella polemica sul doping che in passato sarebbe stato utilizzato nel calcio… “Non parlo di doping, perché non ho indizi e, tanto meno, prove di effetti dopanti. So, però, che c’era un uso dei farmaci per così dire allegro. I farmaci erano tanti e frequenti. Ci venivano somministrati durante la settimana e primapartita. C’era un uso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Sabatini: «Se la Juventus è sempre sulla graticola della giustizia, un motivo ci sarà» Al Foglio: «Ci si mettono d… - NapoliCapitale : RT @SCUtweet: #Massara nuovo DS della #Juventus? • Ha studiato alla scuola di W.Sabatini e preso 110/110 all'esame • Competente, profession… - LandiGiuseppe : RT @SCUtweet: #Massara nuovo DS della #Juventus? • Ha studiato alla scuola di W.Sabatini e preso 110/110 all'esame • Competente, profession… - DanyRoss70 : RT @SCUtweet: #Massara nuovo DS della #Juventus? • Ha studiato alla scuola di W.Sabatini e preso 110/110 all'esame • Competente, profession… - anna_dell2 : RT @SCUtweet: #Massara nuovo DS della #Juventus? • Ha studiato alla scuola di W.Sabatini e preso 110/110 all'esame • Competente, profession… -

...è sempre pronto a prender le difese di Max. Non c'è una luce in fondo al tunnel. Massimiliano Allegri è ad oggi il problema numero uno della(escludendo le istituzioni e le ...A svelarlo è l'ex direttore sportivo giallorosso, Walter, in un'intervista per Back to ... Prima ha segnato il gol del vantaggio della, poi dopo il fischio finale ha litigato con ...Non è esemplare neanche l'esultanza del buon Di Lorenzo, che pure è icona del ragazzo assolutamente a modo, che mise in scena una partita a carte dopo un gol del 4 o 5 a 1 contro la. Per ...

Sabatini a CM: 'La rivincita di Allegri. Quante fesserie su di lui, a ... Calciomercato.com

In campo alle 10:30 la prima partita del sabato per quanto riguarda il campionato Primavera e sarà il match tra Cagliari e Juventus. La partita sarà visibile sul canale 60 del DTT, Sportitalia, e ...Lazio e Juventus si daranno battaglia sabato sera per la 29esima giornata di campionato. Il big match andrà in scena all'Olimpico di Roma alle 20:45.