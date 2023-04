Sabatini: “Se la Juventus è sempre sotto inchiesta, un motivo ci sarà” (Di sabato 8 aprile 2023) L’ex dirigente di Inter e Roma, Walter Sabatini, ha rilasciato un’intervista al Foglio in cui ha toccato diversi argomenti, tra cui quello relativo alle inchieste sulla Juventus e l’uso dei farmaci nel calcio. Walter Sabatini, ex dirigente di Inter e Roma, si è reso protagonista al quotidiano Il Foglio con un’intervista in cui ha toccato diversi argomenti, tra cui quello relativo alla ‘bufera’ creatasi in casa Juventus in seguito alle inchieste sul versante plusvalenze. Secondo Sabatini, se la Vecchia Signora è sempre sotto i riflettori della giustizia, vuol dire che un motivo c’è ed è riconducibile alle loro azioni: “Juve sempre sulla graticola del Tribunale? Un motivo evidentemente ci sarà. Non sono ... Leggi su napolipiu (Di sabato 8 aprile 2023) L’ex dirigente di Inter e Roma, Walter, ha rilasciato un’intervista al Foglio in cui ha toccato diversi argomenti, tra cui quello relativo alle inchieste sullae l’uso dei farmaci nel calcio. Walter, ex dirigente di Inter e Roma, si è reso protagonista al quotidiano Il Foglio con un’intervista in cui ha toccato diversi argomenti, tra cui quello relativo alla ‘bufera’ creatasi in casain seguito alle inchieste sul versante plusvalenze. Secondo, se la Vecchia Signora èi riflettori della giustizia, vuol dire che unc’è ed è riconducibile alle loro azioni: “Juvesulla graticola del Tribunale? Unevidentemente ci. Non sono ...

