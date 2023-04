Sabatini: «Perché la Juve sempre in tribunale? Ci si mettono da soli» (Di sabato 8 aprile 2023) “Perché sempre la Juventus in tribunale? Un motivo evidentemente ci sarà. Non sono altri uomini a metterli sulla graticola. Ci si mettono da soli”. Lo ha detto l’ex dirigente tra le altre di Roma e Inter Walter Sabatini, intervistato da Il Foglio. “Doping? Non parlo di doping, Perché non ho indizi e, tanto meno, prove L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 8 aprile 2023) “lantus in? Un motivo evidentemente ci sarà. Non sono altri uomini a metterli sulla graticola. Ci sida”. Lo ha detto l’ex dirigente tra le altre di Roma e Inter Walter, intervistato da Il Foglio. “Doping? Non parlo di doping,non ho indizi e, tanto meno, prove L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

