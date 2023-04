Sabatini: 'Perché la Juve sempre in tribunale? Ci si mettono da soli. Doping? C'erano troppi farmaci...' (Di sabato 8 aprile 2023) L'ex direttore sportivo di Inter, Roma e Salernitana, Walter Sabatini, ha concesso una lunga intervista a Il Foglio in cui ha raccontato... Leggi su calciomercato (Di sabato 8 aprile 2023) L'ex direttore sportivo di Inter, Roma e Salernitana, Walter, ha concesso una lunga intervista a Il Foglio in cui ha raccontato...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Sabatini: 'Perché la #Juve sempre in tribunale? Ci si mettono da soli. Doping? C'erano troppi farmaci nel calcio..… - O_Sabatini : @DavidPuente @AlessiaComenso Fiero di me stesso perché ho una dignità. Gli indegni al contrario sarebbero capaci di… - DomenicoF19 : @sportface2016 Impossibile all epoca quando il Bologna decise di riscattarlo c era Walter Sabatini che fa solo cose… - stockazz : @Luca100celleASR @angyyylebon @1081JRR Anche perchè sabatini ha come paragone di confronto Monchi,Petrachi e Pinto.... - alechiappini1 : RT @terminologia: Francesco Sabatini, come sempre molto efficace, spiega perché è un’illusione pensare di poter fare leggi contro l’invasio… -