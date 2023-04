Sabatini: “Juve sempre sulla graticola della giustizia? Un motivo ci sarà. E sul doping…” (Di sabato 8 aprile 2023) Walter Sabatini si è raccontato in un’intervista al Foglio, durante la quale ha affrontato anche la questione Juventus: “Juve sempre sulla graticola del Tribunale? Un motivo evidentemente ci sarà. Non sono altri uomini a metterli sulla graticola, ma ci si mettono da soli” ha detto l’ex dirigente sportivo. Sul doping: “Non parlo di doping perché non ho indizi e, tanto meno, prove di effetti dopanti. So, però, che c’era un uso dei farmaci per così dire ‘allegri’, erano tanti e frequenti. Ci venivano somministrati durante la settimana e prima della partita. La cadenza delle somministrazioni era quotidiana. Il neoton, i cardiotonici e quelli che i medici definivano ricostituenti. C’era di tutto”. “Se si ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Waltersi è raccontato in un’intervista al Foglio, durante la quale ha affrontato anche la questionentus: “del Tribunale? Unevidentemente ci. Non sono altri uomini a metterli, ma ci si mettono da soli” ha detto l’ex dirigente sportivo. Sul doping: “Non parlo di doping perché non ho indizi e, tanto meno, prove di effetti dopanti. So, però, che c’era un uso dei farmaci per così dire ‘allegri’, erano tanti e frequenti. Ci venivano somministrati durante la settimana e primapartita. La cadenza delle somministrazioni era quotidiana. Il neoton, i cardiotonici e quelli che i medici definivano ricostituenti. C’era di tutto”. “Se si ...

