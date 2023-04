Russia, le “istruzioni” per le presidenziali 2024: il 75% dei voti a Putin. Il Cremlino teme i patrioti delusi e chi è contro la guerra (Di sabato 8 aprile 2023) Manca poco meno di un anno alle prossime elezioni presidenziali in Russia, previste per il 17 marzo 2024, e il Cremlino ha già iniziato a prepararsi. Così, alla fine del mese scorso, i funzionari dell’amministrazione presidenziale hanno tenuto per i vice governatori un seminario sulla politica interna per discutere la “formula” delle elezioni. Come hanno riferito fonti del quotidiano economico russo RBK, un’affluenza alle urne del 70% con il 75% dei voti per il “candidato delle autorità” è stata indicata come linea guida. Si intende che il candidato sarà naturalmente Vladimir Putin. Gli emendamenti alla Costituzione russa, adottati frettolosamente nel 2020 attraverso uno schema controverso e immediatamente soprannominati “l’azzeramento di Putin“, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Manca poco meno di un anno alle prossime elezioniin, previste per il 17 marzo, e ilha già iniziato a prepararsi. Così, alla fine del mese scorso, i funzionari dell’amministrazione presidenziale hanno tenuto per i vice governatori un seminario sulla politica interna per discutere la “formula” delle elezioni. Come hanno riferito fonti del quotidiano economico russo RBK, un’affluenza alle urne del 70% con il 75% deiper il “candidato delle autorità” è stata indicata come linea guida. Si intende che il candidato sarà naturalmente Vladimir. Gli emendamenti alla Costituzione russa, adottati frettolosamente nel 2020 attraverso uno schemaverso e immediatamente soprannominati “l’azzeramento di“, gli ...

