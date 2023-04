(Di sabato 8 aprile 2023) Circa un mese fa, dopo i preoccupanti dati fiscali dei primi due mesi dell’anno, il ministero delle Finanze russo rassicurava sulla tenuta del bilancio: “Siamo perfettamente in grado di rag... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Russia in rosso. A marzo sono dimezzano le entrate da petrolio e gas Il Foglio

La spesa per la guerra cresce (+48%), i ricavi da oil & gas crollano (-45%) e il deficit è alto: 2,4 trilioni di rubli in tre mesi, pari all'82% dell'obiettivo per l'intero anno.