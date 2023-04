Russia: giornalista del WSJ formalmente accusato di spionaggio (Di sabato 8 aprile 2023) Il giornalista del WSJ Evan Gershkovich è stato formalmente accusato di spionaggio dalle autorità della Russia. Washington chiede il rilascio immeditato del giornalista. Il viceministro degli Esteri russo ha risposto che i tentativi di fare pressione su Mosca sul suo caso Gershkovich sono inutili. giornalista del WSJ formalmente accusato di spionaggio in Russia Secondo quanto riferito Leggi su periodicodaily (Di sabato 8 aprile 2023) Ildel WSJ Evan Gershkovich è statodidalle autorità della. Washington chiede il rilascio immeditato del. Il viceministro degli Esteri russo ha risposto che i tentativi di fare pressione su Mosca sul suo caso Gershkovich sono inutili.del WSJdiinSecondo quanto riferito

