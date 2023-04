Russia, arrestato l’influencer gay Haoyang Xu. L’accusa: «Promuove propaganda omosessuale» – I video (Di sabato 8 aprile 2023) Le autorità russe hanno arrestato l’influencer Lgbtq Haoyang Xu con L’accusa di aver violato la legge che proibisce la cosiddetta «propaganda omosessuale». Giovedì si è tenuta l’udienza nella quale è stato giudicato colpevole. Al momento, il ragazzo, ventunenne, è detenuto in un centro per stranieri ma potrebbe essere deportato dalla Russia, ha fatto sapere il suo avvocato Adel Khaydarshin alla Cnn. L’arresto arriva dopo che lo scorso ottobre la Duma aveva promulgato una legge che vieta di considerare le relazioni omosessuali come «normali». Anche Gela Gogishvili, il partener del ragazzo, è considerato colpevole, sulla base della stessa norma, ed è stato condannato a pagare 200 mila rubli di multa (circa 2,400 euro). I video della coppia Xu, di ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023) Le autorità russe hannoLgbtqXu condi aver violato la legge che proibisce la cosiddetta «». Giovedì si è tenuta l’udienza nella quale è stato giudicato colpevole. Al momento, il ragazzo, ventunenne, è detenuto in un centro per stranieri ma potrebbe essere deportato dalla, ha fatto sapere il suo avvocato Adel Khaydarshin alla Cnn. L’arresto arriva dopo che lo scorso ottobre la Duma aveva promulgato una legge che vieta di considerare le relazioni omosessuali come «normali». Anche Gela Gogishvili, il partener del ragazzo, è considerato colpevole, sulla base della stessa norma, ed è stato condannato a pagare 200 mila rubli di multa (circa 2,400 euro). Idella coppia Xu, di ...

