Russell Crowe rivela | “Ho vissuto un’esperienza paranormale mentre ero sul set de ‘L’esorcista del papa’ | ci sono state strane coincidenze”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Capita spesso che gli attori si immedesimino profondamente nei personaggi e nelle storie che interpretano. Ma quello che è successo a Russelva oltre. L’attore è il protagonista del nuovo film “L’esorcista del papa” (in uscita il prossimo 13 aprile) e, in un’intervista a Unilad, hato che durante le riprese hache definisce “”. Per capire meglio la questione occorre fare un passo indietro e guardare alla trama della pellicola: si tratta infatti della vera storia di Padre Amorth, capo esorcista del Vaticano realmente esistito che ha compiuto migliaia di esorcismi e,era impegnato nel caso di un ragazzo posseduto, ha finito per scoprire una cospirazione. Cosa è successo allora a Russel? “Penso che fossimo tutti ...