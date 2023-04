Runner ucciso dall’orso, il Trentino si ribella: “Ora vanno cacciati” (Di sabato 8 aprile 2023) La madre: “Volevano il morto”. C’è il dna, l’esemplare sarà abbattuto. Il presidente Fugatti vuole dimezzarne il numero: “Non importa come” Leggi su repubblica (Di sabato 8 aprile 2023) La madre: “Volevano il morto”. C’è il dna, l’esemplare sarà abbattuto. Il presidente Fugatti vuole dimezzarne il numero: “Non importa come”

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Runner trovato morto nei boschi del Trentino, è stato ucciso da un orso? Gli animalisti:”No a facili accuse verso g… - Agenzia_Ansa : Runner ucciso da un orso, era vivo quando è stato aggredito. La conferma è arrivata dai primi rilievi compiuti sul… - repubblica : Runner ucciso dall’orso, il Trentino si ribella: “Ora vanno cacciati” [dal nostro inviato Giampaolo Visetti] - greenMe_it : L’ordinanza di abbattimento per l’orso (e di altri 3) che ha ucciso il runner è un fallimento per tutti - abruzzoweb : RUNNER 26ENNE UCCISO DA ORSO IN TRENTINO. ACR, “IN ABRUZZO E’ EMERGENZA LUPI” -